„Lahkuda tuleb tipus.“

See on alati olnud nii, et juulis käivad võrkpalluritüdrukud Porkunis laagris. Sel korral oli teistmoodi vaid see, et isevärki asjaolud hakkasid juhtuma juba teisipäeval. „Olin vaiksel tunnil oma toas, kui mulle helistati teatega, et koolidirektor tahab minuga rääkida. Sain teada, et neljapäeva õhtul tulevad töömehed ja võimla tuleb vabaks teha,“ räägib Ellen (67).