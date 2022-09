Keratiinhooldus teeb juustega imet

„Keratiin on proteiin, mida leidub juustes, küüntes ja nahas peamise struktuurainena. «Lihtsamalt selgitades on keratiinhoolduse puhul tegemist poolpüsiva juuksesirgendusega, mille käigus töödeldakse kahuseid, säbrus, lokkis või lainelisi juukseid ning muudetakse need sirgeks, siledaks ja läikivaks.“ Protseduuri ajal pestakse juukseid spetsiaalse šampooniga, kuivatatakse fööniga ja pintsli abil kantakse salkhaaval keratiini. Teatud aja möödudes juuksed kuivatatakse, neid töödeldakse kuuma sirgendusrauaga ja korratakse kogu protsessi iga salgu puhul vähemalt kolm korda. Nii jõuab aine kenasti juustesse. Olenevalt juuste pikkusest kulub hooldusele kuni 90 minutit ja tulemus võib kesta kaks kuni kolm, keemilise hoolduse puhul isegi kuus kuud. Hinnavahemik on 90–120 eurot, kuid see sõltub jällegi materjali kulust.