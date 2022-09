AVESTA 8.–14.09 | Praktilised õpetused igaks päevaks

Kuu muutub taevas üha ümaramaks ja laupäevaks on temast saanud ilus kuldne ketas. Sinnamaani on kasulik koguda energiat ja seda talletada. See aeg tähistab meie elus kasvu ja suurema energiaga perioodi. Täiskuuaeg on liialduste aeg, mil looduses kõik üle ääre ajab.