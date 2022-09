AJATU KLASSIKA! Emotsioonide varjamiseks mõeldud raamid on saanud moemaailma üheks kõige tähtsamaks aksessuaariks

Päikeseprillide esimene versioon pärineb juba eelajaloolistest aegadest, kui inuittide hõim kaitses oma silmi lumelt peegelduva valguse pimestava peegelduse eest. Tolleaegsed päikeseprillid olid valmistatud nikerdatud triivpuidust, morsaluust või põhjapõdra sarvest. Prillid lõigati nii, et need sobiksid tihedalt näole ja sageli hõõruti neid väljastpoolt tahma või püssirohuga, et need neelaksid paremini valgust.