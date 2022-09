Soomest pensionipõlveks tagasi tulnud lastearst: "Soomes on maksumaksja kõige tähtsam, Eestis ei ole ta au sees"

Maire elus on olnud kaks suurt uut algust — esimene kord siis, kui ta Soome kolis 1991. aastal, mil Eesti iseseisvuse taastamine veel suure küsimärgi all oli, ja teine kord aasta tagasi, kui ta uuesti kodumaale elama tuli. Mõlemas otsuses oli ta kindel, teades ja tundes, et need on ainuõiged sammud.