TIIU JÄRJEJUTT│Kontsertturnee riigipöördeaegses Tšiilis ja mujal Ladina-Ameerikas

Istusime Aerofloti lennukisse, mille kohta räägiti igasuguseid anekdoote, sest need olid ebamugavad ega olnud väga töökindlad. Meil ei olnud aga kartust. Peaasi, et sõiduriist oleks korras selliseks väga pikaks lennuks, nagu on reis üle Atlandi ookeani Ladina-Ameerikasse.