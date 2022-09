JUURTE LUGU | Merle Jääger oma setu sugupuu kohta: „Mul oli oma vanaema õunapuu otsas.“

Näitleja Merle Jääger (56) ehk Merca on üles kasvanud ja koolis käinud Tallinnas, aga juba teismelisena tõmbas teda Setumaa poole, kus on ta ema emapoolsed juured. Sealt on pärit ka tema lapsepõlve olulisim isik Pähna Manni.