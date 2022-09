Jututajad aitavad leevendada eakate üksildust: 36aastane Kristiina sai sõbraks 83aastase Astaga - ja juttu neil jätkub!

Pea kogu elu raamatukoguhoidjana töötanud Asta Uin (83) on enda sõnul loomult suur suhtleja, kuid vanuse lisandudes on suhtlusring väikeseks jäänud. Mõned on tervisega rängalt hädas, teised siitilmast lahkunud. „Mul on Postimees koju tellitud. Igal hommikul võtan kõigepealt surmakuulutused ette. Mulle meeldib daatumeid vaadata,“ sõnab ta. Tegelikult on proua Astal ka tütar, kuid temaga kohtutakse harva, kord kuus. „Ta on pereinimene, tal on oma elu ja toimetused. Kui kohtume, teeb ta mulle pediküüri.“

Põhiline suhtlusvahend on telefon, kuigi Asta igatseb väga näost näkku kohtumisi. „Mulle meeldiks, kui keegi vahel külas käiks. Üksi kodus räägin tihti iseendaga. Ma lihtsalt pean oma häält kuulma ja mõtted valjusti välja ütlema. See pidavatki olema vanurite komme,“ räägib ta.