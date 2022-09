KUI MÕTTED ON SASSIS: biblioteraapia rahustab ja lõõgastab

Lugemist on läbi aegade soovitatud nii vaimse kui ka füüsilise tervise turgutamiseks. Kui teha seda aga juhendajaga ja enda mõtteid loetuga suhestades ja läbi kirjutades, on see lausa üks teraapiasuundadest. „Inimene on ju alati olnud tervik ja mõtte lõõgastudes lõõgastub ka keha,“ tutvustab biblioterapeut Berit Kaschan tänapäevase kirjandusteraapia mõju.