Mädapea mõisa floksiaia perenaine Marika Vartla: „Ma ei tahtnud lihtsalt ilusat aeda – tahtsin kollektsioonaeda!“

Aastal 2014 ostis Marika kuuskümmend floksisorti ja istutas need esimesse peenrasse. Edasi telliti flokse Hollandist, Austriast ja Saksamaalt. Tekkisid kontaktid Venemaa aretajatega. Marika on sõitnud koos mehega 2400 km mikrobussiga Saksamaale Wiesbadenisse, et käia sealses kollektsioonaias ligi 40kraadises kuumuses ringi kaks ja pool tundi, vahetada omanikuga flokse, ja sõita siis otse koju tagasi. „Kui sa juba midagi sellist teed, siis oled näpu andnud kuradile ja saad aru, et oled kollektsionäär!“ naerab Marika.

Kollektsioonaiaga tegelemine on tema sõnul huvitav just seetõttu, et siis on kõik Euroopa floksikasvatajad-aretajad tuttavad, omavahel suheldakse ja vahetatakse taimi. Praegu on Mädapea mõisa kollektsioonaias floksisorte 1300.