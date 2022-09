„KAOTASIN RIKKUST MANIFESTEERIDES TÖÖ!“ Holistiline terapeut: realiseerus see, mida sa soovisid

40aastane Maria räägib omast kogemusest, kuidas manifesteerimine teda ninapidi vedas. „Mul oli kõik hästi. Töö oli hea, raha sain ka ilusasti. Mu töötu sõbranna aga jauras pidevalt, kuidas elus on kõige targem osata õigeid asju küsida. Et peab oskama manifesteerida. Et tema omab saladust – oli mingit raamatut lugenud ja vaat nüüd, kui ikka endale sisendad, saad kõik, mis tahad. Et miks mina rohkemat elult ei tahaks?“ meenutab Maria.