Naised on võimelised kolme eri tüüpi orgasmiks

Teadlased uurisid koostöös seksilelude firmaga Lioness umbes 50 vabatahtliku vaagnapõhjalihaste kokkutõmbeid orgasmi ajal. Ilmnes, et lihased tõmbuvad kokku kolmel selgesti eristataval viisil. Ajakirjas Journal of Sexual Medicine avaldatud uurimuses kasutati nende iseloomustamiseks sõnu „vulkaan“, „laine“ ja „laviin“. Andmete analüüs näitas, et sagedasim on „laineorgasm“ – seda koges ligi 50% katsealustest. 17% naistest sai laviini-, 11% naistest vulkaanisarnase orgasmi, vahendab Femalefirst.