KÕRVALEHÜPE VÕIB SULLE KASUKS TULLA: truuduse murdmine ei pea tähendama suhte lõppu aga kuidas ikkagi jätkata?

Mõni truudusemurdmine võib Kase sõnul olla pisike mäss üheöösuhte näol, kuid samas teine võib tuua päevavalgele tunde, mida pole kunagi varem kogetud – kõikehõlmava armastuse, mida maha salata pole võimalik. „Paradoksaalselt astuvad paljud inimesed petmise teele selleks, et oma abielu säilitada. Truudusemurdmine võib panna helisema äratuskella, et suhte olukorrale on vaja kiiresti tähelepanu pöörata. Petmine on reetmine, aga väljendab ka igatsust ja kaotust,“ kinnitab ta.