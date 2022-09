Näitlejate teine elukutse: Maria Peterson ja Riina Maidre balansseerivad teatri ja eripedagoogika vahel

„Kõik inimesed on mingil hetkel erivajadusega.“

Möödunud sügisel Tallinna ülikoolis eripedagoogika õpingutega alustanud Marial (45) ei sündinud see mõte üleöö. Tegelikult oli ta selle mõttega mänginud viimased kümme aastat. Vanalinna hariduskolleegiumi teatrikoolis on ta teatripedagoog olnud nüüdseks pea 24 aastat. Ühel hetkel tundis aga, et mõtted ja elu keerlevad ainult ühes sfääris. Ent maailmas on veel kütkestavaid teemasid.

Lahedad empaatikud

Oluliseks tõukajaks otsuse valmimisel said Maria lapsed, kes tulid tema perre lastekodust. Naine tunnistab, et esimestel aastatel pärast laste tulekut oli palju probleeme ja küsimusi, millele isegi psühholoogid vastuseid anda ei osanud. Nii pidi ta end probleemidest ise läbi