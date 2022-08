PRÜGI, SÜLGE JA SOLVANGUID NÄKKU: eestlanna elu koos tumedanahalise mehe ja lapsega on nagu pidev tänavalahing

Monica ja Jene kohtusid 2010. aastal, kui hinnatud tantsutreenerist ja koreograafist mees esitas tribuuttantsu oma iidolile Michael Jacksonile. Tantsust lummatud Monica hakkas seepeale käima Jene trennides. „Mitu aastat olin lihtsalt tema õpilane. Me korraldasime erinevaid trennipidusid, kust arenes välja sõprus, mis hiljem arenes välja millekski veel ilusamaks. See on läbi sõpruse arenenud suhe. See on ka põhjus, miks me koos toimime,“ meenutab Monica Jõekeerd Õhtulehe podcast'is „Ussikeeled“ ilusaid algusaegu.