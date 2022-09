Pensionil õpetaja: „Suhtlen endiste kolleegidega siiani. Kui nad kurdavad, mis koolielus toimub, siis mõtlen küll: hea, et sain õigel ajal tulema.“

Viia (78) lahkus õpetajatöölt kolm aastat tagasi. Küsimusele, kas hinge poeb 1. septembri lähenedes endiselt kerge ärevus, tuleb vastuseks: „Nüüd vist enam mitte.“ „Vist“ kõlab siinkohal aga siiski kuidagi ebalevalt, sest 38 aastat on ju olnud teisiti.

Järgmisele küsimusele, kui mitmele õpilasele on ta matemaatikat, keemiat, joonestamist või geograafiat andnud, jääb ta arusaadavalt vastuse võlgu. Küll aga pidas naine täpset arvestust selle kohta, kui mitmele õpilasele on ta klassijuhataja olnud. Neid on kokku 138, keda Viia siiani oma lasteks kutsub.