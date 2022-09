VAAT SEE ON ALLES ÄGE BÄND! Seenioride akordioniklubi Amulett käib peolt peole, mõnikord tuleb kolm esinemist päevas: „Praeguseks on vist küll juba terve Eestimaa läbi käidud!“

Kuna klubiliikmete vanus jääb vahemikku 52–80, tundub seda päris palju. „Eks see vahel väsitab ka,“ tunnistab klubi tegemistes algusest saati kaasa löönud Riina Kaldaru (67). Ent naine lisab kohe kiirelt, et väsimus saabub alles pärast esinemist – mängu ajal annab muusika ka mängijatele endale sedavõrd palju energiat, et selle najal võiks lausa mägesid paigast liigutada.