Kleer Maibaum-Vihmar 50 aasta juubeli eel: "Tahaksin lubada endale rohkem head, küllust ja armastust."

„Olen ikka nalja teinud, et elan 140aastaseks, nii et 50 tundub nii tühine aeg – nagu silmapilgutus,“ naerab Kleer soojas augustis Pärnu jõe ääres, kus paadisild ja ridamisi mõnusaid kohvikud. „Ükskõik, kui kaua ma tegelikult elan, peaasi on ikka hästi elada.“ Ja järele mõeldes tunnistab, et tema elu ongi rahulik ja kuidagi hea.