VIDEO! SANNA MARINI VALLATUSED! Võõra mehega klubis tantsinud Soome peaminister tegi kahtluste hajutamiseks narkotesti, abielu seisu nimetab eraeluliseks

Peolembese Soome valitsuspea Sanna Marini pidu ei piirdunud „jahubandega“ korteriläbul hüppamisega – Euroopa üks südikamaid naispeaministreid väisas vastu 8. augustit ka avalikku ööklubi, kus tundis end VIP-alal võõra mehega põhjanaabrite kõmumeedia meelest veidi liiga vabalt. Sanna Marin kaitses end reedel spetsiaalselt kokkukutsutud pressikonverentsil, et vihjed uimastitele on nii rängad, et ta andis narkotesti.