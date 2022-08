MINITÄTOVEERINGUD ON ÜHA POPIMAD | Millele enne tegemist mõelda?

„Veel veidi aega tagasi oli tätoveeringute tegemine rohkem meeste pärusmaa. Tänaseks aga on umbes iga viies püsimeikar hakanud kehajoonistustega tegelema. Ja just väikeste, minipiltidega,“ räägib juba aastaid tätoveerimise ja püsimeigi tegemisega tegelenud Angela Kasemets. „Iseenesest on see tore. Paljud tätoveerijad vältisid väikeste tattoo’de tegemist, ilmselt tundusid need ette võtmiseks liiga igavad ja lihtsad. Praegu aga on sellised joonistused aina populaarsemaks muutumas,“ teab ta.