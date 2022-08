Eha Urbsalu avameelselt: "Elu Ameerikas pole lihtne. Olen lugenud sente, et saaksin arveid ja üüri maksta."

Ühel mahedal augustiõhtul võtame Ehaga (51) istet Hiltoni hotelli terrassil. Kuigi oleme varem teinud mitmeid intervjuusid, kohtume silmast silma alles esimest korda. Seni on meie vestlused toimunud interneti vahendusel: kas e-kirja teel või Zoomi keskkonnas. On ju Eha kodu juba aastaid olnud Ameerikas. Ent sel suvel on ta taas kodumaal käimas, et mängida peaosa filmis, mille stsenaariumi ise kirjutas.