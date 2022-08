MA KÕNNIN HALLIL LÕPMATA TEEL... „Rändaja õhtulaulu“ esitaja Anne Maasik: „Ma ei mõista, miks seda ühte laulu nii esile tõstetakse.“

„Võtsin lõpparve ja tulin ära. Andsin lubaduse, et kui häda käes, lähen asendama,“ ütleb Anne. 70aastane naine töötas viimased 17 aastat lasteaias ja nüüd plaanib ta lõpuks väljateenitud puhkusele jääda. „Ükskord tuleb sellelt kiirrongilt maha astuda. Mul on käes ajajärk, kui peab võtma juba rahulikumalt. Mõtlema selle peale, kes ma olen ja mis elu olen elanud.“

Lasteaias töötamine pole Annel võimaldanud vaikset olemist, aga seda on ta vajanud. Tartlase hing kuulub mujale. Võsule. Nagu kolmekümnel eelneval suvel, on lõunaeestlane nüüdki nautinud Põhja-Eesti kuurordis rahu ja loodusega ühes kulgemist. Annega koos elab täisealine poeg Hannes (40), neile on seltsiks kassid.