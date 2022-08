TÄNA AJALOOS | Vägev kung fu meister Bruce Lee abiellus 58 aastat tagasi oma elu armastuse Linda Emeryga

„Tõeline õnn on see, kui elu kingib sulle suurepärase abikaasa. Minule tundub, et abielludes minnakse koos kas taevasse või põrgusse. Elada võib nagu muinasjutus või kannatada üheskoos. Minul vedas väga, ja mitte sellepärast, et mu filmid purustasid kassarekordeid. Mul on imeline naine Linda. Ta on kõigist parim. Miks ma nii ütlen? Esiteks usun, et abikaasad peaksid olema ka sõbrad. Meie Lindaga oleme. Me mõistame teineteist heade sõpradena ja seetõttu veedame õnnelikult koos aega. Parim asi mu elus pole mitte tähtsad tegelinskid, vaid mu naine,“ on öelnud legendi staatusesse tõusnud Bruce Lee.