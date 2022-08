Seekordses Käsitöös olevate mudelite valmimisel on ajakirja koostajaid inspireerinud nii uuemad kui ka vanemad moeleiud maailma lavalaudadelt. Nii kudumid kui ka heegeldatud riided ja aksessuaarid on hetkel väga moes, aga veelgi moekam on endale neid ise valmistada.