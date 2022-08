„MÕTTEKOHT“ | Emotsionaalne väärkohtlemine - igapäevane nähtus, millega ei tohi harjuda

„Üks suhete varjukülg on emotsionaalne väärkohtlemine – meie ümber igapäevaselt levinud nähtus, millega me oleme kahjuks väga harjunud,” nendib tänases Naistelehe podcastis Mõttekoht psühhoterapeut ja enesearengunõustaja Eeva-Liisa Vahtra, et suhetes on ka külgi, mis ei pruugi inimeste ellu rõõmu tuua.