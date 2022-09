Kasuta ära oma lõngajäägid ja heegelda endale mõnus suvelõpurõivas. Erinevate lõngade puhul jälgi, et nende jämedus oleks ühesugune. Ringselt heegeldatud tuunikat on lihtne oma keha järgi kujundada ja selle suurust muuta ning see töö sobib väga hästi algajale heegeldajale.