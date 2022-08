NAISTELEHE FILMISOOVITUS | Koguperefilm, mis innustab unistusi püüdma

„Minu isa on vorstike“ on lugu 12-aastase Zoe perekonnast, kes on hämmingus, kui pangas leiba teeniv isa teatab, et tal on keskeakriis ja ta loobub oma tööst tegelemaks oma elu suurima kirega – näitlemisega! Kolmelapselise pere noorim tütar on ainuke, kes kannustab isa oma unistusi järgima. Koos hakatakse käima nii näiteringis kui ka prooviesinemistel, ehkki suurt läbimurret ei paista kuskilt, rääkimata järgmisest palgatšekist. On ainult üks äärmiselt totakas telereklaam, kus isa mängib vegan-vorstikest. Isa innustades peab aga Zoegi ennast korduvalt proovile panema ning nii saab alguse isa ja tütre äärmiselt kirju eneseavastuse teekond.