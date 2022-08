DEPRESSIOON SAI SELJATATUD | Koit Toome: proovin nüüd elu täiel rinnal nautida, tegelen lastega, lisaks on mul esimest korda elus tekkinud hobid!

Koit (43) lausub, et isegi tema ema ütles mõni aasta tagasi, kui poja aastaid kestnud rabamist, ühelt esinemiselt teisele tormamist, väsimust ja magamatust kõrvalt nägi, et nüüd tuleks ehk paus teha. „Oled loonud perele ilusa kodu, kus on alati tore olla, aga sa ei saa seda ju ise üldse nautida,“ imestas ema.