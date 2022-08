SOSINA- MEELETU JÕUD | Kas tõesti saab manifesteerides tagasi oma igatsetud kallima või on tegu hirmsa musta maagiaga?

Manifisteerimisest ehk teadlikust enese elu loomisest ja juhtimisest on arvatavasti kuulnud igaüks, kes on TikTokis rohkem kui päeva veetnud. Nüüd on aga tuure kogumas uus enesesuunamise meetod – sosistamine. Mis see on ja kuidas võib see just sind aidata?