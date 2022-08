ROPENDAMINE LÄHEB NAISELE KALLIKS MAKSMA! „T*ra, ma räägin täpselt nii, nagu tahan, ja siin pole mingit pistmist sooga!"

28aastane Loora pole nõus väitega, et naisterahvale pole ropendamine kohane. „T*ra ma räägin täpselt nii, nagu ma tahan rääkida, ja siin pole mingit pistmist sooga. See infantiilne pseudokristlik konservatiivne vaade, et naine peab olema „selline“ ja „selline“, ehk vait, ilus ja sõnakuulekas, ning ropendamine pole „ilus“ ega naisterahvale sobiv, võib v**tu käia,“ sõnab naine.

Teisiti kohtlemist soo põhjal on kogenud näiteks 25aastane Kreete, kellele on ropendamise kohta tehtud rohkem märkusi kui vastassoo esindajatele.