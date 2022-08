Siim Nestor isa Eikist: neljandal koolipäeval lõi ta kuti nina veriseks

Eiki Nestor on olnud 27 aastat riigikogus, olnud ka riigikogu esimees ja minister. Noorpõlvest saati on ta lõpmata palju muusikat kuulanud, kõige rohkem Frank Zappat. Eiki ja ta abikaasa Anu nakatasid sama pisikuga ka oma pojad Siimu ja Madise (44), kellest esimene on muusikaajakirjanik ja teine plaadipoe omanik.