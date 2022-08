NAGU KUNINGANNA VASTUVÕTUL: kuidas kanda välja tõeliselt julget peaehet?

Kaie kodustuudio on kui sulgede paradiis. Siit leiab puudriroosasid hanesulgi, põnevalt lõigatud nooljaid kalkunisulgi, musti graatsilisi jaanalinnusulgi. Meister näitab, kuidas ta hanesulgi lõikab ja neid poolelioleva lille jaoks koolutab. „Mind võlub sule graatsilisus ja selle võimalused, suled ise inspireerivad!“ räägib naine.

Ühe sulgedest lille tegemine võtab aega mitu tundi, kogu ehte valmimine on veel pikem protsess. „See on nagu ikebana sättimine. Oluline märksõna on elegants. Kuid mõnikord ka intriigi tekitamine – et mis asi sul peas on. Üks mis kindel, fascinator tõmbab alati tähelepanu,“ on Kaie kogenud.