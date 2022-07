Vahesuhte ohver: „Olin kannatlik, mõistev ja tegin ta vaimselt korda… kahjuks kellegi teise jaoks.“

„Tõnis andis pidevalt mõista, et pole oma abielus õnnelik, aga tükk aega ei olnud ta veel valmis suhet lõpetama. Nad olid kümme aastat koos elanud, neil olid lapsed ja ühine vara, ja sain aru, et see on talle keeruline. Meil näis samas hästi klappivat ja nii ma olin valmis ootama, millal ta ükskord ära otsustab. Deitisime kogu selle aja niisama. Tihtilugu tahtis ta end minuga kokku saades välja elada ja kurtis oma elu üle. Olin kõik see aeg ainult talle pühendunud, väga kannatlik ja sain oma arust temalt pidevalt ka julgustavaid sõnumeid. Minu vanuses ei ole häid mehi ju enam nii laialt saada ka,“ pihib Regina (46), kes kulutas visale ootamisele neli aastat. Kui Tõnis lõpuks kätte võttis ja abikaasast lahku läks, arvas Regina, et õnnepäevad on viimaks kätte jõudnud.