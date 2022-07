Arst: sinised munad pole müüt

Dr Sam Hay kinnitas fenomeni olemasolu hiljutises raadiosaates, kus räägiti meeste kurtmisest, et pika ja ejakulatsioonita erutuse peale võivad nende munandid valutama hakata. „Arvasin ikka, et tegu on linnamüüdiga,“ ütles Austraalia arst. „Arvasin, et mehed on selle välja mõelnud, et seksi saada, kuid see on tõsi,“ vahendab New York Post.