Partnerivalikut võib mõjutada alkoholigeen

Bristoli ülikooli teadlased uurisid 47 000 paarilt kogutud andmeid Briti biopangas, kirjutab Earth.com. Selgus, et need, kes joovad enam-vähem ühepalju alkoholi, kalduvad kauem koos olema. See kehtis nii pummeldajate kui ka väga tagasihoidlike tipsutajate kohta. Paistab, et tegu polnud vaid isikliku eelistusega. Paaride sarnasus napsilembuse koha pealt ilmnes ka geenivariantides. Nimelt sõltub geenivariandist ADH1B, kas inimene pruugib alkoholi vähe või palju.