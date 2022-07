POSTITANTSU VÄGI: Hollywoody näitleja Sheila Kelley rääkis Eestis erootikast ja naiselikkuse jõust

„Erootikal on viimased 2000 aastat olnud halb maine. Erootika on energia, mis viib meid elu, armastuse ja ühenduse poole. See on sama terviklik ja normaalne nagu nälg või janu,“ ütleb tuntud seriaali- ja filminäitleja Sheila Kelley. Tema elu muutus kardinaalselt kui ta 23 aastat tagasi avastas filmivõtetel postitantsu ja erootika.