NAISTE MENTOR | Mai Brit Vardja: surmalähedane kogemus aitas mul mõista, et elu ongi mäng

Surmateema on väga sügav, nii mõnelegi hirmutav ja kindlasti käivitab enda sees mingisugused vastumeelsed emotsioonid. Põhjus, miks ma sel teemal kirjutan, on see, et inimesed (kaasa arvatud mina) võtavad elu vahel liiga tõsiselt ning alloleva mõistmine aitab elust hakata rohkem rõõmu tundma ja seda vabamalt võtma.