AVESTA 4-10 august | Praktilised õpetused igaks päevaks

Neljapäev, 4. august

17. Päikese päev 8. Kuu päeva algus 13.28

PÄEVA OLEMUS

Päikese päev on seotud sõjanduse, õigluse kaitsmise ning võitlusega tumedate jõududega, kes täna aktiviseeruvad. See on raske päev. Tuleb võita hirm iseeneses, saada jagu nõidusest ning needustest. See on hea päev reisimiseks, teadmiste täiendamiseks ning palvete lugemiseks.

Kestev kuutsükli 7. päev annab sõnadele maagilise energialaengu ning soodustab suhtlemist loodusestiihiatega. Kell 13.28, muutub kõik materiaalne ja ratsionaalne teisejärguliseks, sest tegemist on energia muundamisega – kõige selle vormistamisega, mis toimus eelnenud nädala jooksul. Seepärast on esimene nädal pärast kuuloomist väga tähtis ja annab aluse sellele, mis toimub järgneval kolmel nädalal.