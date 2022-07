Muistsed kreeklased uskusid, et kõik me koosneme neljast elemendist, milleks on maa, vesi, õhk ja tuli. Teades oma tähtkuju, saame teada ka oma elemendi. See omakorda aitab meil iseend ja teisi paremini mõista ning tervist toetada just elemendile sobival viisil.