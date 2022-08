PÕNEV KOGU | Mitme tuhande järjehoidja omanik Merle Aasa: neid tuuakse mulle kingituseks, ise olen üsna vähe ostnud

Kui palju täpselt, Merle (61) ei tea. Mitmete aastate eest luges need korra üle ja sai koos dublettidega arvuks 2300. Pärast seda on järjehoidjaid aga juurde tulnud ja võib isegi juhtuda, et neid on juba kaks korda nii palju. Hiljaaegu püüdis naine neid taas üle lugeda, korjas topelteksemplarid välja, kuid lugemine läks poole peal sassi.