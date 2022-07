AVESTA 28.07 - 3.08 | Praktilised õpetused igaks päevaks

Neljapäev, 28. juuli

10. Päikese päev 29. Kuu päeva algus 3.26

Kuuloomine ja 1. Kuu päeva algus 20.55

PÄEVA OLEMUS

Päikese päev on pühendatud Taevastele Vetele ning merede ja saladuste valitsejale. Täna on kasulik kaua ja palju magada ning võimalusel tee lõunauinak, sest unetus on märk, et oled solvanud taevaseid. Maine ja asine tegevus pole täna soodustatud. Pigem tegele sisevaatluse, eneseanalüüsi ja meditatsiooniga.