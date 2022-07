NAISTE MENTOR | Mai Brit Vardja: kuidas tants päästis mind ärevusest, lahendas probleemid ja õpetas end armastama

Mul on olnud elus meeletult olukordi, kus tunnen et lõksus, hirmude küüsis, ärevusest peaaegu paanikas ja tasakaalust väljas. Kaost on olnud päris korralikult ja kõik on tundunud tume.

Mida siis nendel hetkedel olen teinud? Kuidas leidsin endas rahu ja tasakaal?