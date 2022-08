ILUNÕU DAAMIDELE | Kui su ripsmete ja kulmude karvakasv on kehvake, toimi just nii ja saadki aja tagasi pöörata!

Tradehouse’i koolitaja Eve Pikneri sõnul näitavad kulmud ja ripsmed kehva vormi väga mitmel põhjusel. „Muidugi loeb geneetika,“ sõnab ta. „Aga ühel hetkel hakkavad rolli mängima ka vanusega seotud muutused, sest ainevahetuse aeglustumise tõttu jääb järjest rohkem karvafolliikuleid magama või sureb. Lisanduvad hormonaalsed probleemid. Sageli on põhjuseks erinevad nahahaigused, mis halvendavad näonaha üldist seisundit ja folliikulid ei saa enam vajalikke toitaineid,“ loetleb spetsialist. Ta lisab, et palju sõltub ka toitumisest. „Vitamiinide ja mineraalainete puudus mõjutab ripsmete ja kulmude kasvu märkimisväärselt. Toituda tuleb nii, et organismi jõuaks vajalikke aineid piisavas koguses.“