Paljude kokaraamatute autor Lia Virkus: „Mul on terve eraldi tuba ladu, kus eri toonides nõudevirnad ja linad. Ilmselgelt on neid juba liiga palju!“

Sellest ajast peale, kui Liast (59) sai „Prillitoosi“ telekokk, ei lippa ta toidupoodi enam lihtsalt retuusides. Sest vabalt võib juhtuda, et keegi astub riiulite vahel ligi ja teatab rõõmsalt: „Ma just ostangi siin kapsast Teie kapsasalati jaoks,“ lisades oma ehmunud abikaasale: „Vaata, selle proua retsepti järgi me täna söömegi.“ Isegi suveteatri vetsusabas võetakse väike jutuots üles: „Mulle nii meeldivad teie toidud, teen kõike järele!“