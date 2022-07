Valus kogemus, mis rikkus pulmad – pruudist ilusam ei tohi olla! Nõuanded, kuidas seda pattu vältida

„See kogemus andis mulle terveks eluks valusa õppetunni – mitte kunagi ei tohi sa olla ilusam, kui peo perenaine, eriti kui tegemist on tema pulmaga!“ räägib Iris. Ta trumpas enda sõnutsi pulmapeol üle pruudi välimuse. „Enda kaitseks võin vaid öelda, et ma tõesti ei üritanud temast parem välja näha, see lihtsalt juhtus nii…“ Kuidas niisugust olukorda vältida?