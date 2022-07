POLEGI DIIVA! Metsmaasikate korjamine, moosikeetmine, orhidee poputamine - Merle Palmiste räägib lihtsatest asjadest, mis talle elus rõõmu teevad

„Ma ei suutnud kiusatusele vastu panna. Minu jaoks on selle lavastuse puhul suur tegur meri ja Käsmu,“ sõnab Merle linnulaulu saatel. Tallinna kesklinnas asuva Kanuti noortemaja aknad on pärani valla ja nii kulgeb nädala esimene proov siutsumise rütmis. Mõned päevad veel ja näiteseltskond suundub lavale – pealinnast rannakülla. Käsmu kavatseb Merle mõneks ajaks ankrusse jääda. „Jõed, järved, allikad on kõik toredad, aga mere vastu ei saa. Mulle meeldib olla selle ääres, sees ja peal. Meri on mulle hästi oluline.“ Palmistetel pole põhjarannikuga seost, Tallinna päritolu Merle süda kuulub hoopis Hiiumaale, kus möödusid tema elus nii mõnedki suved.