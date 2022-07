KALLIS KRAAM! Marcel Johannes Kits: parimate keelpillide hinnad küündivad miljonitesse. Ka minu 1674. aastal valminud tšello kuulub samasse hinnaklassi

Tšellist Marcel Johannes Kits (27): «Minu tšello on pärit aastast 1674, nii et oli siin ilmas juba üksteist aastat enne Bachi sündi! Pilli valmistas Itaalia meister Francesco Ruggeri eebenipuust, kuusest, pajust, vahtrast ja palisandrist. Laenan tšellot Saksa fondilt Deutsche Stiftung Musikleben. Selleks tuli osaleda 2016. aastal konkursil, mil žürii otsustas, kes millise pilli saab. Tuli ikka šokina, et just mulle anti parim tšello.

Ma isegi ei unista isiklikust pillist, sest parimate hinnad küündivad miljonitesse.