Moodne Õllemaailm räägib ühe joogi uskumatu arenguloo

Õllemaailma süda ongi seesama ajalooline Tartu linnasetorn. Reinhold Guleke projekti järgi 1898. aastal rajatud kõrge ehitis on justkui Taaralinna üks sümboleid. „Euroopa üks unikaalsemaid ja tänapäevani säilinud hooneid on ise vaatamisväärsus ning monument õlle tööstuslikule tootmisele,“ viitab A. Le Coqi juht Tarmo Noop. Samas tornis avati õllemuuseum tegelikult juba 2003. aastal, kuid tänavu lõpetatud uuendustööde tulemusel kasvas see kordades suuremaks ja interaktiivseks elamuskeskuseks. Praegu ongi Õllemuuseum meie toidu- ja joogikultuurist kõnelevatest muuseumitest kõige värskem.