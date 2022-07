Avesta 21.–27. juuli | Praktilised õpetused igaks päevaks

Neljapäev, 21. juuli

3. Päikese päev

22. Kuu päeva algus 0.14

PÄEVA OLEMUS: Päikese päev on seotud tule stiihiast pärineva loomingulise algega. Samas varanduse ja õilsa raha kogumisega. Õilis raha on ausalt teenitud läbi töö ja/või oma ande. Ei tohi teha kulutusi, on vaja koguda, tegeleda lähedaste ja kodu probleemidega. Ära kuluta aega tühjadele jutuajamistele, mõttetutele tegevustele või külas käimisele. Säilita põhimõttekindlus, tõsidus ja suhtlemiskultuur. Hea on laulda ja lugeda palveid.

Kuutsükli 22. päev on seotud püsivuse, kosmiliste teadmiste ja infoväljaga, mille tähised on nii tarkuseraamat kui ka kuldvõtmeke. Sel maagilisel päeval on võimalik ennustada tulevikku mediteerides oma sünnikaardile, piltidele, kirjatähtedele, numbritele vms asjadele, mis annavad mitteverbaalseid teadmisi.

PÄEVA MÄRGID: Kui kodust välja minnes kuuled koera haukumist, on see edu õnne ja sõbra saamise märk.