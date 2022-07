Krišnaiidid Merle ja Virko: pühakirja loeme iga päev, templis käime pühapäeviti

Merle ja Virko on olnud krišnaiidid juba peaaegu kaks aastakümmet, lapsed sellega kaasa ei tulnud. Naine usub, et algusaastatel sai asja võetud liiga fanaatiliselt ja ehk sellest teatav tõrge lastele sisse jäigi. Kohe kindlasti ei hakata seda peale suruma ka tulevikus. Töökohaski pole kummalgi seoses oma elustiiliga probleeme tekkinud.

Paari põhimõte on, et oma usust räägivad nad juhul, kui keegi ise selle vastu huvi tunneb. „Kuna ma teistele midagi peale ei suru, ei tekita see suheldes probleeme. Kuigi vahel käin üpris indiapäraselt riides. Ükskord küll mängis teistsugune muusika ja konditsioneer ka parasjagu ei töötanud. Siis ülemus ütles: „Sul on siin nagu Indias,““ naerab naine. Ka Virko on tööpostil olles tarkvaraarendaja ning viirukeid kontorisse kaasa ei tassi.